بالفيديو.. يمني يفض مشاجرة على اسطوانات الغاز بـ ” قنبلة يدوية “ في صنعاء

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يمني يفض إشتباكاً على أسطوانات الغاز من خلال تفجير قنبلة يدوية في العاصمة صنعاء. وظهر يمنيون في الفيديو يتعاركون للحصول على الأسطوانات فيما قام احدهم بتفجير القنبلة لتفريق الجموع . وسخر مشاهدو الفيديو من عدم خوف أرجل من قتل أحد المتجمهرين وطريقته الغريبة في فض المشاجرة.



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