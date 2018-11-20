قائد اللواء أول عمالقة يزور جرحى الجيش في مستشفيات عدن

زار قائد اللواء اول عمالقة العميد رائد الحبهي وبرفقته العقيد اكرم فؤاد صباح جرحى الساحل الغربي في مستشفى الألماني والمستشفى البريهي ومستشفى الكوبي وعدد من مستشفيات عدن للإطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بالانتصارات التي حققها أبطال العمالقة في الحديدة .

وأشاد العميد الحبهي بتضحياتهم واستبسالهم في ميادين الشرف لمواجهة مليشيات الانقلاب الحوثية ومشروعها التدميري ، مشيرا أن جراحكم التي نسأل الله أن يخفف الآمها وأوجاعها عنكم هي أوسمه نتشرف بها نحن وأجيالنا على مر التاريخ ،وكانت ثمن لكي يعيش مجتمعنا ووطنا بأمان وسلام .

وعبِّر العميد الحبهي عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة من قبل الأخوة الأشقاء في دول التحالف العربي في هذا الجانب، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل والصحة والسلامة ،والرحمة والمغفرة للشهداء والفرج والمخرج للأسرى .