"الخليج": المليشيا الحوثية تحولت إلى قفاز "قذر" في أيدي نظام إيران

قالت صحيفة إماراتية انه على وقع الهزائم التي لحقت بها خلال الفترة القليلة الماضية، تحاول جماعة الانقلابيين الحوثية، إحدى أدوات النظام الإيراني في المنطقة، تسويق رؤيتها للتهدئة، عبر طرح مبادرات سبق أن عرضتها في مناسبات سابقة، لكنها في الحقيقة لا تهدف إلا إلى كسب الوقت من أجل إعادة ترتيب أوراقها والتمرد من جديد على المطالب الشعبية والدولية لوقف حقيقي للحرب، التي شنتها الجماعة الانقلابية على الشعب اليمني عام 2014.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365"- " ان المقترح الجديد الذي أعلنته الجماعة في بيان من قبل جهة ليست ذات صفة، وأعربت خلاله عن استعدادها لوقف أو تجميد ما قالت عنه "الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة"، بل والعمليات العسكرية في كل جبهات القتال ضد قوات الشرعية والتحالف، وأنه جاء بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لا يعبر سوى عن مناورة تهدف من ورائها إلى إيهام الرأي العام أن لديها رغبة في تحقيق السلام، فيما الحقيقة أنها لا تزال تمطر المدن اليمنية المختلفة بالصواريخ البالستية، كما حدث أول أمس بقصف مدينة مأرب، وهي ليست جبهة قتال، بثلاثة صواريخ سقط فيها العديد من القتلى والجرحى.

وتابعت قائلة لو أن الجماعة جادة في رغبتها بتحقيق السلام، فإن هناك الكثير من الوسائل لتنفيذ ذلك، أولاها التراجع عن الانقلاب الذي قادته ضد الشرعية في البلاد وسحب ميليشياتها وعصاباتها المسلحة من المدن، وإعادة الأسلحة المنهوبة من معسكرات الجيش، والانسحاب من مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها بالقوة، والإفراج عن الآلاف من المعتقلين في سجونها، من بينهم شخصيات شملها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مثل وزير الدفاع محمود الصبيحي والمئات من القادة السياسيين والصحفيين.

وقالت ان حسن النوايا التي يتحدث عنها الحوثيون في مقترحهم الأخير داسوا عليه منذ الأيام الأولى للانقلاب، خاصة عند توقيع اتفاق السلم والشراكة، الذي جاء على أسنة الرماح بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، وهو الاتفاق الذي لم يلتزموا به، رغم أنهم قاموا بفرضه على القوى السياسية، بعدما انقلبوا عليهم ولم يطبقوا الجانب الأمني فيه، الذي كان يدعو صراحة إلى سحب ميليشيات الجماعة إلى خارج العاصمة.

واختتمت لذلك لا تحمل المبادرة الحوثية أي جديد، ولا تعدو كونها انحناء للعواصف، بعد تأكد الجماعة أنها مع مرور كل يوم، تخسر على الأرض أكثر وأكثر ويتسع الرفض الشعبي لها في كل مكان، كما أنها تعرت أمام المجتمع اليمني بعد أن أثبتت أنها جماعة لا تحمل مشروعا وطنيا جامعا، بقدر ما تحولت إلى قفاز قذر في أيدي نظام ولاية الفقيه في إيران، ومع هذا المشروع أدخلت الشعب اليمني في أتون حرب طاحنة أحرقت الأخضر واليابس لم تسلم منها أي منطقة أو قرية في البلاد، وبالتالي لم تجلب للشعب سوى الموت والجوع والخراب.