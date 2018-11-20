الكثيري يوكد أهمية تظافر جهود كل المكاتب و المؤسسات مع جامعة سيئون

أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش أهمية تظافر جهود كل الإدارات و المؤسسات مع المرحلة الحالية التأسيسية لجامعة سيئون و كل كلياتها و مراكزها العلمية و تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجها و كذا في مرحلة بناء الإدارات المالية و الإدارية للجامعة.
و عقد الوكيل عصام الكثيري اجتماع بحضور وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي و عبدالهادي التميمي و رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري و مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و مدير عام مكتب المالية بالوادي و امين عام جامعة سيئون عميد كلية الطب و العلوم الصحية.
و أكد الكثيري في مستهل اللقاء على دعم السلطة المحلية بوادي حضرموت الكامل لرئاسة الجامعة و دعمها في متابعة حصولها على موازناتها الحكومية و كذا الدعم المقدم من رئيس الجمهورية للجامعة و المقدر بتسعمائة مليون ريال و كذا الدعم الكبير المقدم للجامعة من قبل محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني.
كما شدد الكثيري على أهمية بناء الدوائر المالية و الإدارية للجامعة بصورة متينة وشفافة تؤسس لنظام جامعي نموذجي موكدا أهمية إيجاد علاقة ميتنة بين رئاسة الجامعة و مكاتب المالية و الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كل الجوانب موجها كذلك بعمل اعلان للخانات التعاقدية للجامعة و إجراء مفاضلة بين المتقدمين.
و ناقش الحاضرون جملة من المقترحات الخاصة بالمرحلة الحالية للجامعة و كذا الأهداف القادمة و سير عملية التسجيل في كلية الطب.
حضر اللقاء الدكتور مكسيم السباعي نائب عميد كلية العلوم التطبيقية و أحمد الحامد مدير عام الشؤون المالية و الإدارية بديوان وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء و عبدالله الدهري مدير عام مكتب الوكيل.
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