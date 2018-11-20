شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...يحي الراعي يستقبل الهاشمي ابو لهب ومرافقيه من ابناء قريش بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف طريف تناقل ناشطون صورة لرئيس مجلس النواب يحي الراعي وهو في حفل تعبيري استقبل من خلاله مجموعة من الممثلين يرتدون زي مرتبط بتاريخ قريش

وعلق الناشطون بسخرية على الصورة بانه يستقبل ابو لهب ومرافقيه قادمين من مكة