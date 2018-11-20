شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...يحي الراعي يستقبل الهاشمي ابو لهب ومرافقيه من ابناء قريش بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في موقف طريف تناقل ناشطون صورة لرئيس مجلس النواب يحي الراعي وهو في حفل تعبيري استقبل من خلاله مجموعة من الممثلين يرتدون زي مرتبط بتاريخ قريش
وعلق الناشطون بسخرية على الصورة بانه يستقبل ابو لهب ومرافقيه قادمين من مكة
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...يحي الراعي يستقبل الهاشمي ابو لهب ومرافقيه من ابناء قريش بالعاصمة صنعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .