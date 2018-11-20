صنعاء: عودة تفشي الكوليرا وتسجيل حالة وفاة و277 حالة اشتباه خلال يوم واحد

كشفت تقارير طبية عن تسجيل 277 حالة اشتباه بالإصابة بوباء الكوليرا، ووفاة حالة إصابة واحدة، أمس الأول الأحد، في مديريات العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وفقا لصحيفة "العربي الجديد".

ووفقا لتقرير طبي، فإن "المواطن مجيب حميد طاهر (33 سنة) توفي من جراء مضاعفات الإصابة بالإسهال المائي الحاد بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل نقله إلى المركز الخاص بعلاج الكوليرا في مديرية الوحدة".

وأوضح التقرير "عدد الحالات المسجلة في مديرية السبعين بلغ 33 حالة، وسجلت 40 حالة اشتباه في مديرية الصافية، وفي مديرية بني الحارث سجلت 42 حالة، وبلغ عدد الحالات في مديرية آزال 24 حالة، وفي مديرية الثورة 20 حالة، وفي مديرية معين 41 حالة، وفي صنعاء القديمة 18، وفي مديرية شعوب 34، وفي مديرية الوحدة 12 حالة، و13 حالة في مديرية التحرير".

وأكد آخر تقرير للبرنامج الوطني للإنذار المبكر وفاة تسع حالات بالكوليرا، وتسجيل 31832 حالة اشتباه خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في صنعاء وعدد من المحافظات، وحسب التقرير، فإن "ثلاث حالات توفيت في ذمار، وثلاث حالات أخرى في حجة، وثلاث حالات في محافظات عمران".

وتصدرت أمانة العاصمة قائمة المحافظات بأكثر من 3886 حالة مشتبه بإصابتها، تليها حجة بعدد 2310 حالة، ثم محافظة إب بعدد 2237 حالة، وفي ذمار 2177.

