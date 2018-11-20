سيارات حوثية تجوب شوارع صنعاء: رسول الله يدعوكم للاحتشاد إلى السبعين

دعت مليشيا الحوثي المواطنين في مناطق سيطرتها إلى الاحتشاد للاحتفال بالمولد النبوي. وتستغل المليشيا المناسبات الدينية وغيرها لاستعراض شعبيتها في تلك المناطق. وقال مراسل "الخليج 365" في صنعاء، إن سيارات عليها مكبرات صوت جابت أحياء وشوارع صنعاء ووجهت دعوة للمواطنين لحضور الفعالية التي تحيها في ميدان السبعين. وأضاف أن المليشيا نادت عبر مكبرات الصوت: رسول الله يدعوكم للاحتشاد إلى السبعين. وصرفت المليشيا مليارات للمناسبة في حين يعيش المواطنون أسوأ وضع اقتصادي.

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