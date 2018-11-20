اجتماع موسع لمكافحة الرشاوي العقارية في ساحل حضرموت

عقد صباح اليوم لقاء رباعي موسع في محكمة الاستئناف بالمكلا بين إدارات الأمن والشرطة، والمحاكم والنيابات، وإدارة مديرية المكلا، والهيئة العامة للأراضي والعقار.

ويهدف اللقاء الى مناقشة سبل التعاون المشترك وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة على مختلف القطاعات والقضايا ذات العلاقة بحقوق المواطنين والمصالح العامة.

وخلال الاجتماع الذي يأتي على خلفية تزايد شكاوى المواطنين في قضايا العقار والاراضي، أكد الحاضرون على أهمية تفعيل دور الأجهزة الأمنية لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية وتطبيق النظام والقانون ومنع ممارسات السمسرة والرشاوي.

وقال المدير العام للأمن وشرطة بساحل حضرموت العميد 'منير كرامة التميمي' إن قوات الأمن والشرطة ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتطبيق أحكام الفضائية و منع أي محاولات من شأنها إعاقة النظام والقانون و التسبب في ظلم المواطنين وسلب الحقوق العامة والخاصة من أي جهة كانت.

حضر الاجتماع كلا من: القاضي هاشم الجفري رئيس محكمة استئناف حضرموت، والقاضي شاكر بنش رئيس النيابة العامة، والقاضي عمر وحدين رئيس نيابة الأموال العامة، وعوض بن هامل مدير عام المكلا، والعقيد ياسر العامري مدير البحث الجنائي، والعقيد عيسى العمودي مدير أمن المكلا، والمهندس عمر نعمان مدير هيئة العقار والأراضي بساحل حضرموت.