اللجنة العليا للإغاثة تدشن توزيع الأرز الصيني في حضرموت

دشنت اللجنة العليا للإغاثة بمحافظة حضرموت ،اليوم، بالتعاون مع مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية،توزيع الأرز المقدمة للمحافظة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

ويستفيد من المشروع الذي ينفذ بالتنسيق مع جمعية أرياف المكلا والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية وبإشراف اللجنة العليا للإغاثة بالمحافظة ثلاثة الالف و ٥٠٠ مستفيداً من النازحين والأسر الفقيرة والأيتام،منهم الفان و ١٠٠ بوادي حضرموت و الف و ٤٠٠ بمناطق الساحل .

وخلال التدشين أوضح ممثل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد باظروس بأن هذه المساعدات الغذائية ستلبي احتياج الأسر النازحة والمحتاجة..مشيداً بجهود مؤسسة البادية للتنمية والاعمال الإنسانية في تنفيذها للمشروع وكذا المؤسسات الخيرية والاجتماعية المتعاونة معها التي تسهم في ايصال كميات الأرز إلى مستحقيها في مختلف تجمعاتهم السكنية .

بدوره اشار مدير ادارة التنمية المجتمعية بمؤسسة البادية للتنمية والأعمال الانسانية محمد دهلوس إلى أن هذه المعونة الغذائية تأتي ضمن المساعدات المقدمة من جمهورية الصين الصديقة لبلادنا للاسهام في التخفيف من حدة المعاناة التي يواجهها النازحين من مناطق الصراع والحرب إلى محافظة حضرموت بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة شاكرًا جهود اللجنة العليا للإغاثة ممثلة في المنسق العام جمال بلفقيه على تعاونه مع اللجنة الفرعية بحضرموت والجهة المنفذة للمشروع في استلام كميات الأرز المخصصة للمحافظة .