قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا برازح في صعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، 20 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي.

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