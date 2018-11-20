بالصور.. البحسني يرأس اجتماع اللجنة التموينية بالمحافظة

عقد صباح هذا اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة التموينية بالمحافظة برئاسة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وتم خلال اللقاء مناقشة مستوى سير تنفيذ بنود مبادرة السلطة المحلية لتخفيف معاناة المواطنين .

وقد أبدى المحافظ البحسني ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة خلال الفترة المنصرمة ودعاء الى ضرورة التقيد والالتزام بالمواعيد المحددة في المبادرة خاصة وان المواطنين في المحافظة يعلقون آمالا كبيرة على هذه المبادرة كونها ستساهم في رفع المعاناة عن كاهلهم وتمكنهم من الحصول على احتياجاتهم التموينية بيسر وسهولة .

من جانبهم قدر المجتمعون تفاعل تجار حضرموت بالتعامل الايجابي مع هذه المبادرة واستعدادهم لان يساهموا بفاعلية في هذا الجانب وتجاوزهم للاختلالات التي حدثت مؤخراً في سعر صرف العملة مؤكدين بان ذلك لن يؤثر على مستوى التزامهم لتلبية احتياجات مواطني المحافظة .