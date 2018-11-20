شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعتقل شيخ من كبار مشايخ مديرية همدان بصنعاء اثناء محاولته الهروب....من هو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية ان مليشيا الحوثي قامت باعتقال اللواء محمد يحي الحاوري قائد المنطقة العسكرية السادسة سابقا خارج صنعاء واتهمته بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضحت المصدرلـ"راي اليمن" ان اطقم تابعه للحوثيين قامت بالتقطع لللحاوري في مساء متأخر من ليل امس الاثنين واتهموه بمحاولة الانضمام للشرعية.

وكان الحوثيون قد اطلقوا سراح الحاوري في وقت سابق بعد اعتقال طالبوه بتسليم 100 مليون ريال .

ويعد الحاوري من كبار مشايخ مديرية همدان بصنعاء وعضو مجلس النواب عن حزب الموتمر في الدائرة 215 وسبق ان عينه هادي بتاريخ 12 يوليو 2014م قائدا للمنطقة العسكرية السادسة ( عمران- صعدة- الجوف).

وخلال فترة توليه لقيادة المنطقة العسكرية السادسة تعاون الحاوري مع جماعة الحوثي وقدم لها أشكال الدعم والتعاون والمساعدة حين أمر بسحب النقاط العسكرية من محيط صنعاء وخصوصا من همدان ووادي ظهر مما سهل دخول الحوثيين لصنعاء .

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