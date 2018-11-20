تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم

رصد مراسل "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء ، للكيلو الواحد: - الطماطم =400 - البطاطس = 500ريال - الموز = 300 ريال - التفاح = 1000ريال - بسباس= 1000 ريال - الشمام = 400 ريال -ثوم = 600 ريال باميا = 700 ريال _البرتقال= 600 ريال - الباذنجان = 700ريال - الكوسة = 700 ريال - البصل = 400 ريال - الجزر = 400ريال - الخيار = 900 ريال - الليمون =1200 ريال - لحوم الأغنام = 3500 ريال - لحم بقري = 2800 ريال - لحم عجل = 4000 ريال

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