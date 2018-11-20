بالصور.. مدينة المكلا تشهد احتفالاً شعبياً بمناسبة ذكرى سيد الخلق

شهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت مساء الأثنين احتفالاً شعبي باليوم الثاني عشر من شهرِ ربيع الأول بمناسبة ذكرى سيد الخلق وأعظمهم نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم .

حيث يحتفل المسلمون بمختلف البلدان في كل عام في الدول الإسلامية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأعتبارة عيداً بل فرحة وهناء بولادتة وتبدا الاحتفالات من بداية شهر ربيع الأول حتى نهايتة وذلك من خلال إقامة الموالد بمختلف المساجد وجلسات إنشادية مدح النبي، وإلقاء محاضرات تحكي سيرته وحياته ومواقفه ومعجزاتة ، وذكر طباعة وصفاتة الجميلة ، ومكارم أخلاقة، ومدى شهامته .

كما تعتبر هذه الاحتفالات جزءا لا يتجزأ من التراث الشعبى الحضرمي ، وظلت الغالبية العظمى من اهالي حضرموت متمسكون باقامة هذه الاحتفالية ، والمديح بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يرسخ في أذهان العامة والبسطاء والأطفال مشاعر جميلة فياضة تزيد من محبته في نفوسهم وتوقيره وتعظيمه .