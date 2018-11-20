مصطفى نعمان: وضع المليشيا ألغاما في مرافق تخزين الغذاء عمل متوحش

علق الكاتب السياسي مصطفى أحمد النعمان على ما تقوم به مليشيا الحوثي من جرائم ضد المدنيين في محافظة الحديدة والالغام التي تقوم بزرعها في مناطق مدنية.

وقال النعمان إن ملييشيات الحوثية تضع الالغام داخل صوامع الغلال قي الحديدة عمل لا يمكن وصفه بأقل من الجنون وانعدام الضمير والتخلي عن كل ذرة من المسؤولية الأخلاقية.

وأضاف:" أن هذا العمل لا يمكن تبرير الأمر بالانفلات ولكنه أيضا يشير الى جهل مطبق وتصرفات متوحشة.