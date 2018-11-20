شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ابن زايد لـ”اليماني”..: ”المنشار يليق بكِ”.. شاهد كيف كان رد ”اليماني”؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، تغريدة مثيرة خلال نقاشه مع إعلامية مصرية في قناة "الجزيرة مباشر".

ونشر عبد الله تغريدة نقل فيها تصريحا لوزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قال فيه إن جميع الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي سيحضرون القمة المقبلة في الرياض.



وعلقت الإعلامية حياة اليماني على التغريدة بعبارة "والمنشار"، في إشارة إلى أزمة قضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي، التي لم تنته بعد.

إلا أن رد عبد الخالق عبد الله جاء مفاجئا، بقوله: "يبدو أن المنشار يليق بك".

لترد عليه اليماني: "التغريدة حمالة أوجه يا دكتور ومع ذلك أؤكد لك أنني درست السياسة وحقوق الإنسان وأعمل بالصحافة، ولم أدرس التشريح ولا العسكرية ولا أعمل في ولاية العهد".

وتراجع عبد الخالق عبد الله عن التغريدة، ليحذفها، ويعتذر لحياة اليماني، قائلا إن التعبير خانه، وأنه كان يقصد: "لغة المناشير تليق بك"، وليس "المنشار يليق بك".

وتابع عبد الله: "من يعمل في مهمة عظيمة كالصحافة وتخرج من مدرسة السياسة، عليه أن يترفع بحديثه عن لغة المناشير. كان الأجدر بك أن تتمني النجاح والتوفيق للقمة الخليجية القادمة، وليس إشهار المنشار يا أستاذة حياة".

وردت حياة اليماني عليه: "أستحي أن أرى قمة خليجية للتغطية على قتل قامة صحفية لم ترتكب أي جرم، سوى قول ما آمن به وللتمثيل أمام العالم وأتعامل معها على أنها ممارسة سياسية بين الدول، ولا أنحدر لمستوى التضليل السياسي والتغطية على حادثة قتل بهذه البشاعة، أنت عبد (الخالق) فقل كلمتك يا دكتور ولا تخش سوى الخالق".

وأضافت: "لا تقلق يا دكتور؛ خطاب المنشار يليق بمن استخدمه ومن أيده ومن برر له. تحياتي وأتمنى لك السلامة".

وبرغم محاولة عبد الخالق عبد الله التبرير لعبارته التي حذفها، إلا أن ناشطين شنوا هجمة عليه، مشككين في نواياه.

وقال ناشطون إن عبد الخالق عبد الله سبق وحرّض على أكاديميين لمجرد اختلاف المواقف بينهما، فليس غريبا عليه تهديد حياة صحفية.

وقال ناشطون إن عبد الله يمثل بصفة غير رسمية، دولة "ربما تكون ضالعة في حادثة قتل الكاتب جمال خاشقجي".

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من يعمل في مهمة عظيمة كالصحافة وتخرج من مدرسة السياسة عليه ان يترفع بحديثه عن لغة المناشير. كان الاجدر بك ان تتمني النجاح والتوفيق للقمة الخليجية القادمة وليس اشهار المنشار يا أستاذة حياة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) من يعمل في مهمة عظيمة كالصحافة وتخرج من مدرسة السياسة عليه ان يترفع بحديثه عن لغة المناشير. كان الاجدر بك ان تتمني النجاح والتوفيق للقمة الخليجية القادمة وليس اشهار المنشار يا أستاذة حياة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 18, 2018





لا اريد محاضرة في قول كلمة الحق الذي أمارسه منذ بدأت الكتابة لكن لا انحدر لمستوى خطاب المنشار. انت حياة فكوني بمستوى الحياء. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) لا اريد محاضرة في قول كلمة الحق الذي أمارسه منذ بدأت الكتابة لكن لا انحدر لمستوى خطاب المنشار. انت حياة فكوني بمستوى الحياء. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 18, 2018





عفوا على التغريدة السابقة فقد خانني التعبير. كان المقصود القول ان خطاب المنشار يليق بك. ?? — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) عفوا على التغريدة السابقة فقد خانني التعبير. كان المقصود القول ان خطاب المنشار يليق بك. 💐 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 18, 2018





لا تقلق يا دكتور؛ خطاب المنشار يليق بمن استخدمه ومن أيده ومن برر له.

تحياتي وأتمنى لك السلامة ?? — حياة اليماني ?? (@HaYatElYaMaNi) لا تقلق يا دكتور؛ خطاب المنشار يليق بمن استخدمه ومن أيده ومن برر له.

تحياتي وأتمنى لك السلامة 🌷 — حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) November 18, 2018





?? اوباااااا — ?ENG. MAHER? (@ENG_MAHER6) 😂 اوباااااا — ⚓ENG. MAHER⚓ (@ENG_MAHER6) November 18, 2018





هذا تهديد واضح أخت حياة فهؤلاء قوم غُدر فهو يقصد ان مصيرك يجب ان يكون نفس مصير جمال خاشقجي!! هذا قصدة وإن أدعى غيرة

اتمنى منك البدء عبر القنوات القانونية لمحاسبته لردعه ولحماية نفسك — درع قطر (@ShieldofQatar) هذا تهديد واضح أخت حياة فهؤلاء قوم غُدر فهو يقصد ان مصيرك يجب ان يكون نفس مصير جمال خاشقجي!!



هذا قصدة وإن أدعى غيرة

اتمنى منك البدء عبر القنوات القانونية لمحاسبته لردعه ولحماية نفسك — درع قطر (@ShieldofQatar) November 18, 2018





هذا درس في السياسة (بالمعنى النبيل للمصطلح) ودرس في الحياة والحياء من #حياة_اليماني لعبد الباطل وأمثاله. لكن النبالة ليست متاحة للجميع وخاصة ليست متاحة لعديمي الكرامة.https://t.co/EVU9g7aCsG — الحبيب التونسي (@HAttounsi) هذا درس في السياسة (بالمعنى النبيل للمصطلح) ودرس في الحياة والحياء من #حياة_اليماني لعبد الباطل وأمثاله.



لكن النبالة ليست متاحة للجميع وخاصة ليست متاحة لعديمي الكرامة.https://t.co/EVU9g7aCsG — الحبيب التونسي (@HAttounsi) November 18, 2018





يا دكتور الغفلة

أما أن تكون عبيطا أو عبيط

اختار ما يناسبك — I?QATAR‏???????????? (@iloveqatar_2) https://twitter.com/iloveqatar_2/status/1064265687961620481?ref_src=twsrc%5Etfw



