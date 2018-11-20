شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة إلى هذا الحد وصل الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي صباح اليوم (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت شركات الصرافة صباح اليوم الثلاثاء في عدن، اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وقد شهدت تعافي جديد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وكانت كالتالى: اسعار الشراء:

الدولار 590

السعودي 150

اسعار البيع :

الدولار 610

الريال السعودي 160



شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة إلى هذا الحد وصل الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي صباح اليوم (أسعار الصرف) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .