شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة عملية الحديدة.. تحرير مناطق واسعة ومصرع المئات من الحوثيين بينهم 25 قياديًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت ألوية العمالقة وقوات المقاومة المشتركة المسنودين بقوات التحالف العربي من السيطرة على مناطق ومواقع واسعة في عمق محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بعد نحو أسبوعين على انطلاق عملية عسكرية كبرى لتحرير ما تبقى من المحافظة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن العملية العسكرية انطلقت من عدة محاور أسفرت عن السيطرة على مناطق واسعة في الحديدة منها مناطق في كيلو 16 وصولًا إلى قوس النصر البوابة الشرقية لمدينة الحديدة، فضلًا عن تحرير شارع المسناء القريب من مطار الحديدة المدني وامتدت العملية إلى ”دوار يمن موبايل”.

وأضاف المركز أن العملية تواصلت وتمت السيطرة على كلية الهندسة ومحاصرة مدينة الصالح، بالإضافة إلى تحرير مدينة الأمل وجولة الشحاري ومطاحن وصوامع البحر الأحمر ومحطة العماد ومجمع الغراسي وثلاجة الحمادي المركزية شرق مدينة الحديدة.



وأوضح أن عمليات التحرير والتطهير شملت أيضًا مستشفى 22 مايو وبنك اليمن والكويت ومصنع يماني للألبان، علاوة على تحرير مجمع مصانع أخوان ثابت ومؤسسة الزُعيتري المركزية شرق مدينة الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي أن ألوية العمالقة المسنودة من التحالف العربي تواصل عملياتها العسكرية وباتت في عمق محافظة الحديدة ولا تفصلها عن الميناء سوى كيلومترات قليلة .

في غضون ذلك نشر الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية أو ما يعرف بحراس الجمهورية إحصائية بعدد قتلى الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية في جبهة الحديدة ، مشيرًا أن مئات المسلحين الحوثيين قتلوا بينهم 25 قيادياً .

وقالت وكالة 2 ديسمبر التابعة للإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية أن 25 قياديًا حوثياً لقوا مصرعهم في مواجهات الحديدة خلال الأيام الماضية ، ونشرت أسماؤهم والمناطق التي قتلوا فيها .

وأضافت أن المقدم المدعو محمد الشرفي المنتمي لمحافظة حجة لقي حتفه مع عدد من مرافقيه بغارة جوية لطيران التحالف استهدفت تجمعًا لهم في مدينة الحديدة ، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي محمد علي حسين الأعكب قائد كتيبة الدفاع الجوي في اللواء 27 ميكا هو الآخر لقي مصرعه أيضًا.

وتابعت أن القيادي الحوثي المدعو عبدالله عبدالكريم المحطوري مع 15 من مرافقيه لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى القيادي البارز في المليشيات المدعو جياح محمد الذي قضي عليه في جولة الغراسي بمدينة الحديدة .

وأشارت إلى أن من بين قتلى الميليشيات القياديين عبدالرقيب يحيى القدمي ومجاهد عبدالكريم زيد الوشلي واللذين يعتبران من أبرز القيادات الميدانية التابعة للمليشيات، ولفتت إلى أن ثلاثة قياديين آخرين يدعون ” طيب عبدالله سليمان الهاجسي، عبدالرحمن الصباحي، حمد عبده السراجي” لقيوا مصرعهم أيضًا.

وأوضحت أن القيادي الحوثي رضوان مهيوب القيري مع مجاميع من أبناء صنعاء القديمة لقوا مصرعهم جميعًا في جبهة مدينة الحديدة، وهو المصير ذاته الذي لقاه المشرف الأمني سابقًا لمنطقة حدة “صنعاء” القيادي الحوثي إبراهيم يحيى المطاع المكنى “أبو العباس” مع مرافقيه.

وقالت إن من بين قتلى الحوثيين القيادي الحوثي محمد الردعي وناصر علي محمد غازي مهدي و‎القيادي الحوثي نجم الدين بدر ‎الحمزي والقيادي وليد حسن علي حسن الوظاف، وأحمد عبدالكريم إسماعيل مرغم وإبراهيم يحيى حسن ضيف الله قفلة.



وأضافت معددة أسماء صرعى المليشيات : “القيادي الحوثي محمد عبدالوهاب الدرواني الخبير العسكري البارز في صفوف المليشيات الحوثية، والصريع ” الدرواني” هو شقيق الإعلامي في مليشيا الحوثي علي الدرواني الذي يحتضنه حزب الله الإرهابي بالضاحية الغربية لبيروت، وكذا القيادي الحوثي المدعو عبدالخالق التوبة المكنى أبو عبدالملك” .

وتابعت الوكالة أن من بين قتلى الحوثيين “شقيق المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي الإرهابية حميد سريع المكنى بـ “أبو عماد”، والعقيد الحوثي حسين محمد العجري المؤيدي، والقيادي الحوثي البارز حسن إسماعيل قامس المكنى “أبو علي” ، وعبدالغني مرغم المرافق الشخصي لأبوعلي الحاكم والقيادي الآخر محمد العبد قائد مجاميع مليشاوية من حرف سفيان.

ولفتت إلى أن القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر الشريف لقي مصرعه أيضًا وهو يعمل مسؤول التعبئة والتحشيد في منطقة خولان بصنعاء للزج بالمغرر بهم في محارق الموت بالحديدة والساحل الغربي.