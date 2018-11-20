صحيفة سعودية: تمرد في صفوف الحوثي وقيادي حوثي يهدد بموالين بإحالتهم للقضاء

قالت صحيفة عكاظ في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن فجوة الخلافات بین قیادات ملیشیا الحوثي والموالین لھا یوما بعد یوم.

وأكدت مصادر مقربة من الحوثیین، أن مسؤول الاستخبارات الحوثي أبوعلي الحاكم ھدد عددا من الموالین بالإحالة إلى القضاء ما لم یسلّموا الأموال والأسلحة التي صرفت لھم طوال الفترة الماضیة.

وكشف مصدر أن عائلة «الرمیمة» التي كانت تقطن منطقة صبر في تعز واحدة من العائلات الموالیة للحوثي التي حضرت الاجتماع ووجھت لھا بشكل مباشر الإھانات من قبل أبوعلي الحاكم.

وأكد المصدر أن رد العائلات على الحوثیین جاء حاسماً، واتھمتھ بإثارة فتنة طائفیة وتحویلھم وأسرھم إلى ھدف وضحایا لمخططات وأوھام زائفة، مؤكدین للقیادي الحوثي بأنھم كانوا یعیشون في سلام مع الجمیع ویحظون باحترام قبل أن ینجرفوا وراء الوعود والأطماع لملیشیا الحوثیة رافضة الدعوات لرفد الجبھات بالمقاتلین.

تزامن ذلك مع تكبد ملیشیا الانقلاب أمس (الأحد) خسائر فادحة جراء تقدم الجیش الوطني بإسناد تحالف دعم الشرعیة بقیادة السعودیة في مدیریة حرض

بمحافظة حجة وسیطرتھ على عدد من القرى والمواقع.

وأعلن مصدر عسكري في المنطقة العسكریة الخامسة لـ«عكاظ»، أسر ثلاثة حوثیین ومقتل عدد آخر شمال مناطق الشعاب وكرس ھان بمدیریة حرض،

وأكد أن الملیشیات فشلت في تعزیز عناصرھا بعد السیطرة خلال الأیام الماضیة على مثلث عاھم الذي یعد منفذاً استراتیجیاً یربط بین حجة والحدیدة

والمناطق الحدودیة.

ولفت إلى أن القرى التي جرى تطھیرھا من الحوثیین تضم: بني الھیج، والطین، الرد، والدریحیة وشعب البز وقریة الشباتیة.

من جانب آخر، اغتال مسلحون مجھولون أمس، نائب قائد قوات الحزام الأمني العمید فھد غرامة في حي «إنما» السكني غرب عدن، ووفقاً لمصادر أمنیة فإن مسلحین أطلقوا النار على غرامة وھو في سیارتھ أمام مدرسة الفردوس، وأسفرت الحادثة عن إصابة 6 طالبات داخل المدرسة.