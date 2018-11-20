شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل لقوات طارق صالح حول ما يحدث الان في مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" في منشور عاجل له قبل قليل ان المليشيات الحوثية خرقت الهدنة في مدينة الحديدة وان المدينة تشهد في الاثناء مواجهات شرسة".

وكانت أكدت مصادر ميدانية استئناف معركة تحرير مدينة الحديدة بشكل شرس في هذه اللحظات.

وقالت المصادر أن مواجهات شرسة اندلعت قبل قليل ومازالت مستمرة في الاثناء بشكل عنيف وبالأسلحة الثقيلة بالتزامن مع قصف وغارات عنيفة لطيران الحالف العربي في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة".

وقال الزميل بسيم الجناني "أن إشتباكات عنيفة الان وفي هذه اللحظات بالأسلحة الثقيلة شرق #الخمسين وبالقرب من مدينة الصالح بمدينة #الحديدة والطيران يقصف بأكثر من 12 غارة جوية حتى اللحظة في الخطوط الأمامية بشارع #التسعين وأطراف 7 يوليو، فيما يكثف #الحوثيين القصف المدفعي من وسط المدينة".