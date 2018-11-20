الارياني: مليشيا الحوثي لا تطلب الهدنة إلا في حالة الهزيمة

قال وزير الاعلامي معمر الارياني من إعلان رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، بوقف إطلاق الصواريخ ضد السعودية وتعليق جميع العمليات العسكرية.

وقال الارياني إن هذه المليشيا لاعهد لها، وقد أثبتت التجارب السابقة ذلك، مضيفا أنها لا تتوقف عن الاعتداءات إلا في حالة الهزيمة فقط، وهو ما تتعرض له اليوم في جميع الجبهات.

وأضاف وقا لما نقلت عنه صحيفة عكاظ، أن الحوثيين لا يزالون يستهدفون منازل المواطنين بقذائف الهاون،

ويحشدون قواهم خصوصا في جبهة الحديدة التي تكبدوا فيها الكثير من الخسائر، وأكد أن إعلانهم وقف إطلاق النار مجرد محاولة لترتيب صفوفهم وليس إيمانا بالسلام.