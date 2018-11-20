المحويت: الاصابات بوباء الكوليرا في ملحان تزداد في ظل وضع صحي متدهور

قالت مصادر محلية إن عدد الاصابات في وباء الكوليرا في مديرية ملحان بمحافظة المحويت تزداد من يوم لآخر في ظل تدهور الوضع الصحي. وذكرت المصادر أن انتشار الوباء في مديرية ملحان فاق التوقعات وأن الحالات المصابة تتكدس داخل المركز الصحي بمركز المديرية. وناشد السكان مدير مكتب الصحة بمحافظة المحويت ووزير الصحة والمنظمات الدولية والمحلية التدخل لإنقاذهم من الوباء القاتل.

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