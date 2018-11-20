شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. نجاة شيخ قبلي مؤتمري بارز من محاولة اغتيال بصنعاء "اسم وتفاصيل ومنفذي العملية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا شيخ قبلي بارز من محاولة اغتيال تعرض لها من قبل عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في أحد شوارع العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر مؤتمرية أن الشيخ علي بن علي شعلان، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وشيخ بني سحام قبيلة خولان، تعرض لمحاولة اغتيال، ظهر الاثنين 19 نوفمبر 2018، في شارع خوﻻن على أيدي عناصر حوثية.

وقالت المصادر إن مرافقي الشيخ شعلان ردوا على مصادر النيران وتبادلوا إطلاق النار مع عناصر المليشيا الحوثية.

وأشارت إلى أن نجل الشيخ شعلان وأحد مرافقيه أصيبا بجروح خلال الاشتباكات.