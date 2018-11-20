شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء:اشتعال المواجهات بين القبائل والمليشيا وانباء عن سقوط ضحايا ...شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتسعت دائرة الخلافات بين أبناء القبائل والمليشيا الحوثية من همدان وصولاً إلى مديرية الحيمة الداخلية التابعة لمحافظة صنعاء، ما يشير إلى اتساع دائرة الرفض المجتمعي للحوثيين في المناطق المتبقية تحت سيطرتهم.



وأكدت مصادر قبلية، أن أحد مشرفي مليشيا الحوثي قام بتهديد الشيخ محمد النزاري شيخ عزلة بني الحذيفي بمديرية الحيمة الداخلية على خلفية خلافات على قطعة أرض.

وأوضحت المصادر أن تهديد مشرف الحوثيين تسبب بمواجهات بين المليشيا والشيخ النزاري أدت إلى إصابة أربعة من عناصر المليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر أن المليشيات استقدمت تعزيزات إلى المنطقة، وقامت باختطاف الشيخ محمد النزاري وعضو المجلس المحلي محمد سعيد النزاري وأربعة آخرين من أبناء عزلة بني الحذيفي واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن حالة سخط واستياء واسع عمت أوساط الأهالي جراء قيام الحوثيين باختطاف الشيخ محمد النزاري وعضو المجلس المحلي محمد سعيد النزاري وأربعة آخرين من أبناء عزلة بني الحذيفي بالإضافة إلى إقدام أحد مشرفي مليشيا الحوثي في الساحل الغربي على تصفية عنصر حوثي من المغرر بهم من أبناء آل الرعدي المنتمي للمديرية ذاتها.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت، قبل أشهر، مقرات لعقد دوراتها الطائفية للملتحقين في صفوفها في عزلة الحذيفي الواقعة في مديرية الحيمة الداخلية والمحاذية لمديرية حراز.