شكرا لقرائتكم خبر عن أول شركة يمنية تُسعد الجمهور وتعلن تخفيضات اسعار المواد الغذائية ..شاهد فارق السعر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في خبر اسعد الكثير من اليمنيين وبالتزامن مع انخفاض اسعار الدولار والعملات اأجنبية امام الريال اليمني أعلنت شركة المحضار اليمني عن تخفيضات في الاسعار بعد هبوط الدولار امام الريال اليمني

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