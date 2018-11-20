شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالوثيقة .. ابتداءاً من اليوم.. هذا هو السعر الجديد الذي أعلن عنه البنك المركزي اليمني للدولار أمام العملة الوطنية والان مع التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالوثيقة .. ابتداءاً من اليوم.. هذا هو السعر الجديد الذي أعلن عنه البنك المركزي اليمني للدولار أمام العملة الوطنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .