شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعلن موقفها من المشاركة في مشاورات السويد وتحذر من تعطيل الحوثيين لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة اليوم الإثنين موافقتها على المشاركة في الجولة القادمة من المشاورات التي من المقرر عقدها في السويد.



ونقلت وكالة (سبأ) الحكومية، عن الخارجية اليمنية أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بموافقتها على المشاركة في الجولة القادمة استجابة للدعوة التي وجهها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.



وحسب البيان الصادر عن الخارجية اليمنية فإن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي "قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦".



وأكدت الحكومة في خطابها إلى المبعوث الأممي على أهمية الضغط على المليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور الى المشاورات دون قيد أو شرط.



كما دعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفاَ حازماً من أي تعطيل قد تقوم به المليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.



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