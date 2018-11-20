شكرا لقرائتكم خبر عن العطاس : علي محسن الأحمر في عدن وشلال شايع سيكون في أستقباله .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



قالت سياسية جنوبية وكاتبة واديبة انه من المتوقع لعلي محسن الاحمر وهو احد ابرز قادة الجيش في اليمن ان يزور عدن لكن العطاس فجرت تنبأ قد يثير جدلا حينما قالت ان شلال شائع مدير الأمن في مدينة عدن المضطربة منذ سنوات قد يكون في استقباله.

ويوم الأحد فتح مسلحون مجهولون النار على قياديا امنيا واردوه قتيلا في حي انماء شبه الراق في واقعة دفعت إلى الواجهة مجددا حديث مسبق عن فشل امني مريع في عدن.

وعبرت السياسية هدى العطاس عن بالغ غضبها إزاء تلاعب الأطراف السياسية بمشاعر وعواطف الجنوبيين.

وقالت هدى العطاس معلقة على ماحدث: الجنوبيون يغتالون في الطرقات والجنرال علي محسن يتنقل في وادي حضرموت، استعدوا سنراه قريبا في عدن ويستقبله شلال شائع ويعقد لقاء (تكتيكي) مع المجلس الانتقالي.

وأضافت: وطبعا قد معه المبايعة والمباركة والضوء الاخضر والبنفسجي والبرتقالي من هادي وشلة فساده.

واختتمت بالقول: لابد من ثورة جنوبية جديدة لتحرير الجنوب من كل هؤلاء.