شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يحدد سعراً جديداً للصرف ابتداء من اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدد البنك المركزي اليمني، سعر جديد للصرف عقب تواصل تحسن متواصل للعملة المحلية أمام نظيراتها من العملات الأجنبية. ووفق وثيقة صادرة عن البنك، ووجها محافظ البنك محمد زمام، للبنوك التجارية الإسلامية، حدد البنك سعر صرف اعتمادات شهر نوفمبر الجاري، بما يساوي 548 ريال للدولار

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