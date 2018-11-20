شكرا لقرائتكم خبر عن في اعتراف غير إرادي.. مسؤول رفيع في حكومة هادي يعدد إنجازات "أنصار الله" خلال 4 سنوات.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عدد مسؤول في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بعضا من "إنجازات" من يسمون أنفسهم "أنصار الله" . وقال الدكتور صالح سميع، وهو محافظ محافظة المحويت في حكومة الرئيس هادي، قال متسائلا في تغريدة على حسابه في تويتر : "قولوا لي وبصراحة هل ‎للحوثي من إنجاز خلال السنوات الأربع". وأوضح سميع أن إنجازات الحوثي ليست سوى: "- كم هائل من المقابر المزينة - تفجير المساجد وجعلها مكانا للمقيل وتخزين الأسلحة - الإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب - تفجير منازل المعرضين - تشريد معارضيهم واغتصاب ممتلكاتهم - قطع المرتبات وصرفها في الجنون الطائفي". يأتي هذا تزامنا مع احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي وإنفاقهم لـ 65 مليار ريال يمني للفعاليات المتصلة في 5 محافظات يمنية.

شكرا لقرائتكم خبر عن في اعتراف غير إرادي.. مسؤول رفيع في حكومة هادي يعدد إنجازات "أنصار الله" خلال 4 سنوات.. (تفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .