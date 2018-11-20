الخوداني: حتى لو وقف العالم بصف الحوثي فلن يستمر في اليمن

أكد القيادي المؤتمري والإعلامي في قوات المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية كامل الخوداني أن مصير ميليشيات هو الهزيمة ولو وقف العالم كله في صفها.

وكتب الخوداني بمنشور على حسابه الشخصي مساء اليوم "حتى لو وقف العالم كله مع واجمع على منحهم السلطة والحكم ليس فقط في إقليم خاص بهم في كل المحافظات الخاضعة لهم واعترف بهم كسلطه فلن يستمر بقاؤهم".

وأضاف أن "ما ارتكبوه من جرائم بحق كل اليمنيين يجعل القصاص منهم مسألة وقت سنه سنتين ثلاث حتى عشر مهما كانت رهاناتهم وقوتهم ودعم الغرب لهم".