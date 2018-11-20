توجيهات مهمة من الفريق علي محسن لمحافظي «إقليم سبأ»

وجه نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الاحمر يوم الاثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م بالتعاون والتنسيق بين محافظات مأرب والجوف والبيضاء.

حيث التقى نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح في مأرب اليوم ، محافظي مأرب اللواء سلطان العرادة والجوف اللواء أمين العكيمي والبيضاء، اللواء ناصر الخضر السوادي للاطلاع على المستجدات والجهود المبذولة لاستكمال التحرير وتطبيع الأوضاع في المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم سبأ.

وأشاد بالجهود التي يبذلها محافظي المحافظات وما مثلته محافظة مأرب من مرتكز ليس لإقليم سبأ وحدها بل لليمن بأكملها في ظل أوضاع حرجة عاشتها كل محافظات الجمهورية بفعل الانقلاب، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون في شتى المجالات وفي المقدمة منها الجانب الأمني وأن يشمل هذا التنسيق محافظات الإقليم والمحافظات الأخرى بما يهيئ للأمن والاستقرار والتنمية. وهنأ نائب الرئيس محافظي المحافظات بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر، موجهاً بإحياء هذه المناسبة الوطنية ورفع أعلام الجمهورية عالياً على كل المقرات والمؤسسات الحكومية.

و أكد حرص الشرعية على تحقيق السلام وعزمها التام لاستعادة الدولة والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي. وقال الفريق محسن " إن خيار الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم والذي أجمع عليه اليمنيون جميعاً وتم تدشين أقاليمه الستة فور انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني بمباركة كل القوى السياسية قبل انقلاب ميليشيا الحوثي، هو خيار يطمح لتحقيقه كل أبناء الشعب باعتباره المخرج الرئيسي والحل للكثير من مشكلات البلد".

حسب وكالة سبأ. وحث نائب الرئيس محافظي إقليم سبأ للجد والعمل بما يهيئ لاستعادة الدولة اليمنية وبناء اليمن الاتحادي الذي يلبي طموحات الشعب وتطلعاتهم في الأمن والعدالة والمواطنة المتساوية.

من جانبهم قدم محافظي المحافظات تقارير عن سير عمل المكاتب التنفيذية وجهود استكمال التحرير وتطبيع الأوضاع وإعادة إعمار ما خلفته الميليشيات وتوفير خدمات المياه والكهرباء والصحة والتربية والتعليم.