شبوة: ارتفاع انتاجية حقل العقلة النفطي إلى سبعة عشر ألف برميل يوميًا

الخليج 365 - شبوة

زار محافظ شبوة اللواء علي الحارثي، ونائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم الأحد، القطاع (إس اثنين) بالعقلة في مديرية عرماء التابع لشركة (أوه، إم، في) النمساوية، وبحثا مع مدير عام الشركة برناد شلاجر، بواسطة الأقمار الصناعية جملة من القضايا المرتبطة بأعمال الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية لتطوير برامجها وخططها الاستثمارية لهذا القطاع النفطي الهام.

وجدد المحافظ الحارثي تأكيده على دعم قيادة المحافظة لجهود الشركة وحرصها على نجاح برامجها الاستثمارية للقطاع، وتطلع إلى استئناف الشركة لدورها في خدمة قضايا التنمية المحلية في إطار المديريات الواقعة في نطاقها الجغرافي.

من جانبه، نوه الدكتور الشماسي بآفاق التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والمحافظة والشركة التي هنأها بنجاح استئناف أعمالها الانتاجية، مثنيا على جهودها المتواصلة لتطوير بنية منظومة اعمالها الاساسية بالقطاع.

ووجه نائب وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي بضرورة إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء المناطق التي تعمل في إطار ها الشركة، كما أشاد بالخبرات الوطنية التي تتولى اليوم إدارة مختلف الأعمال بقطاع العقلة، مثنيا على دورهم في رفع انتاجية الحقل من خمسة آلاف برميل إلى سبعة عشر ألف برميل يوميًا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

بدوره عبر مدير عام الشركة عن شكره العميق لجهود الوزارة والمحافظة ودورهما في دعم توجهات الشركة ونجاحها في إعادة استثماراتها النفطية بالقطاع اس اثنين.