شكرا لقرائتكم خبر عن تغيّر مفاجئ .. شاهد كم اصبح فارق الصرف الان بين صنعاء وعدن .. الاسعار مباشرة من محلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الإثنين في عدن وصنعاء : صنعاء الدولار الأمريكي 590 610 الريال السعودي 155 160 عدن الدولار الأمريكي 585 الريال السعودي 155

كانت هذه تفاصيل خبر تغيّر مفاجئ .. شاهد كم اصبح فارق الصرف الان بين صنعاء وعدن .. الاسعار مباشرة من محلات الصرافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.