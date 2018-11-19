عاجل .. السعوديون والعالم يترقبون هذا الحدث الهام اليوم في المملكة (التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - يلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، خطابا في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

ويتضمن الخطاب الذي يلقيه الملك سلمان، اليوم الاثنين، سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تصريح صحفي، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه، عن سعادته بمناسبة تشريف الملك سلمان لمجلس الشورى، وإلقاء خطابه السنوي، الذي يتناول السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، بحسب ما تقضي به المادة الـ 14 من نظام المجلس، مؤكدا أن مجلس الشورى يتطلع لهذا الخطاب.

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة العربية أصبحت مثالا يحتذى في تحقيق النمو الشامل، من خلال "رؤية المملكة 2030"، وما تضمنته من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن السعودي وتعزز إسهامه التنموي.

على الجانب الآخر، شهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، امس الأحد، تعيين عدد من السفراء المعينين لدى عدد من الدول، وتأديتهم للقسم أمامه، في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأدى القسم كل من سفير المغر، عبد الله بن سعد الغريري، والسفير المعين لدى نيوزيلندا عبد الرحمن بن عبد العزيز السحيباني، والسفير المعين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبد الله بن خضير، والسفير المعين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبد الله مقيم، والسفير المعين لدى جمهورية غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، والسفير المعين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبد الله بخاري، والسفير المعين لدى سلطنة بروناي عماد بن عبد العزيز المهنا، والسفير المعين لدى جمهورية نيبال الدكتور مساعد بن سليمان المرواني، والسفير المعين لدى جمهورية الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، والسفير المعين لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي، والسفير المعين لدى جمهورية الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس