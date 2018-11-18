تعز.. مصرع قائد حوثي ميداني بمقبنة مع مرافقيه

قتل حوثي ميداني في مليشيات الحوثي، مع عدد من مرافقيه، عقب هجوم نفذته القوات الشرعية على مواقع المليشيا في جبهة مقبنة التابعة لمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

وذكرت مصادر "الخليج 365"، أن القيادي الحوثي المدعو "أبو خليل" لقي مصرعه مع عدد من عناصره، في هجوم نوعي نفذته قوات الجيش الوطني على مواقع وتحصينات المليشيات في منطقة الكدمة بمديرية مقبنة.

ويعد الصريع المدعو "أبو خليل" قائد ما يسمى بالأمن الوقائي للميليشيات الحوثية في الجبهة الغربية لمحافظة تعز.

وتمكنت القوات الشرعية من تحرير تبة حامد في عزلة اليمن بذات المديرية غرب المحافظة.