محافظ شبوة يفتتح ندوة علمية عن واقع ومستقبل النفط

أفتتح محافظ شبوة اللواء الركن علي راشد الحارثي اليوم، ندوة علمية عن " واقع ومستقبل النفط والغاز والمعادن في اليمن"، التي تنظمها على مدى يومين كلية النفط والمعادن بالمحافظة بمناسبة ذكرى تأسيسها الثانية والعشرون.

وأشار المحافظ الحارثي، إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات والمؤتمرات العلمية والاقتصادية لوضع آليات استغلال الثروات النفطية والغازية والمعدنية.

وأكد الحارثي، ان محافظة شبوة تعيش اليوم استقرارا أمنيا غير مسبوقا وهو ما يتيح كل المناخات والمقومات المشجعة لجذب الاستثمار في ظل تعدد فرص الاستثمار فيها في كافة المجالات ومنها مجالات النفط والغاز والمعادن.

من جانبه استعرض نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، الخطوات والجهود الحكومية الساعية لإعادة إستئناف عمل ونشاط الشركات النفطية والغازية في بلادنا، والتي أثمرت حتى الأن عن إستئناف العمل لعدد من الشركات في حضرموت وشبوة، وقريبا إستئناف نشاط الاستثمار الغازي في محافظتي شبوة ومأرب.