شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل: العمالقة تزف أنباء سارة من الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت ألوية العمالقة من تطهير عدداً من المزارع شرق منطقة الجبلية وشمال منطقة المغرس في الحديدة .

ونفذت ألوية العمالقة عمليات تمشيط واسعة لعدد من المزارع وقتلت عدداً من مسلحي مليشيا الحوثي وجرح العشرات منهم كانوا يحاولون التسلل عن طريق المزارع لقصف مساكن المواطنين وقطع الطرقات.

وتواصل ألوية العمالقة تأمين المناطق والطرقات التي يمر عبرها المواطنين والمسافرين والتي تم تحريرها من سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران خاضت فيها ألوية العمالقة معارك عنيفة مع مسلحي المليشيات وتمكنت من دحرهم منها .