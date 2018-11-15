شكرا لقرائتكم خبر عن العـمالقـة تعلن عن إنتصار جــديد بـ الحــديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليوم لأربعاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تمكنها من تطهير عدداً من المزارع من المليشيات الحوثية شرق الجبلية وشمال المغرس بمحافظة «الحديدة»
وقال المركز الإعلامى التابع لقوات العمالقة ان قوات الجيش نفذت عمليات تمشيط واسعة لعدد من المزارع تمكنت، من خلالها قتل عدداً من مسلحي المليشيا وجرح العشرات منهم كانوا يحاولون التسلل عن طريق المزارع لقصف مساكن المواطنين وقطع الطرقات .
وأضاف بأن، ألوية العمالقة تواصل تأمين المناطق والطرقات التي يمر عبرها المواطنين والمسافرين والتي تم تحريرها من سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعد معارك عنيفة خاضتها مع مسلحي المليشيات .
هذا وكانت قد توقفت العمليات الهجومية للجيش اليوم الاربعاء في مدينة الحديدة مؤقتا لإتاحة الفرصة امام المنظمات الانسانية لإجلاء كوادرها ونقل بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة لمن يرغب من السكان بالنزوح خارج المدينة حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في القوات الموالية للحكومة .
الى ذلك اكد مصدر عسكري في الجيش أن« العمليات العسكرية ستستأنف ولن تتوقف إلا بتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي والساحل الغربي لليمن بالكامل»
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