هاتشاج يمني يفضح لندن: #حكومة_بريطانيا_تدعم_مليشيا_نازية

الخليج 365 - عدن

اطلق يمنيون حملة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت الدور الخطير الذي تلعبه بريطانيا في محاولة انقاذ الميليشيات الحوثية الايرانية واجهاض معركة استعادة الدولة .

وغرد يمنيون تحت هاتشاج #حكومة_بريطانيا_تدعم_مليشيا_نازيه وهاتشاح ‎#UKgov_backsup_Nazi_militia وكذا #حكومة_بريطانيا_تنقذ_مليشيا_نازيه للحديث عن دور بريطانيا بدعم الحوثي .

وقال رياض الأديب: أكثر من ٤ سنوات و الحديدة تعاني ويلات الانقلاب وانتشار المجاعة وكل الأمراض وصول إلى الموت جوعا كل ذلك وهي تقبع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية. وبمجرد أن اقترب الخلاص حتى كشر النفاق عن حقيقته دول كبرى ومنظمات انسانية.

وكتب فياض النعمان إن الشعب اليمني بمختلف مكوناته الشعبية والاجتماعية يرفضون مبادرات وزير خارجية بريطانيا التى تعطي للمليشيات دعم في استمرار القتل والتنكيل باليمن أرضا وإنساناً.

وأضاف: الحلول الترقيعية التى تلوح في أفق الدول المؤثرة في الملف اليمني ستزيد الحالة الانسانية اكثر سوا وستنهي ما تبقى من هيكل الدولة ومؤسساتها .