شاهد .. بطولة سائق آلية عسكرية يطارد عناصر الحوثي في جبهة الملاجم

تدور أشرس المواجهات بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في جبهة الملاجم شمال شرق محافظة البيضاء . وزود الاعلام العسكري في اللواء 153 مشاة "الخليج 365" بمقطع فيديو يوثق لحظة مطاردة أحد الأطقم المدرعة التابعة للواء 153 مشاة عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في سلسلة جبال دير والبياض شرق الملاجم . وكانت مواجهات عنيفة دارت الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري بين الجيش والمليشيا في جبال دير والبياض أسفرت عن مقتل أكثر من 30 حوثياً بينهم 6 قيادات بارزة وأسر أكثر من 8 آخرين بينهم قيادات .

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