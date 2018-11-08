شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو الصيد الثمين الذي سحقته مقاتلات التحالف قبل ساعات في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قبل قليل مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات وتحركات تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء وسط البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات تجمعات تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الميلشيا بينهم قيادات حوثية كبيرة”.

كما استهدفت بعدة غارات أخرى مخزن أسلحة يضم صواريخ مختلفة الأنواع في معسكر عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة بحسب المصادر ذاتها.

ووفقا للمصادر” أسفرت الغارات عن تدمير المخزن بالكامل، وقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية كانوا في ذات مكان الاستهداف”.