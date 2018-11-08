شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل امر ملكي جديد من الملك سلمان .. سيتم تطبيقه خلال الساعات القادمه بصورة عاجلة..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لمنطقتي القصيم وحائل، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن يكون يوم غد الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحتئل .



شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل امر ملكي جديد من الملك سلمان .. سيتم تطبيقه خلال الساعات القادمه بصورة عاجلة..شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .