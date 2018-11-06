شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المصير المروع لمشرف مليشيا الحـوثي في دمت الضـالع.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي مشرف مليشيات الحوثي في منطقة دمت بمحافظة الضالع مصرعه يوم امس الاثنين في معارك مع الجيش الوطني .

وذكرت مصادر ميدانية ان المشرف الخاص للمدينة هشام الغرباني لقي مصرعه في معارك يوم تحرير المدينة يوم امس حيث تمكن الجيش الوطني من قتل الغرباني وعدد اخرين .

وتمكن الجيش الوطني يوم امس من التقدم وتحرير اجزاء واسعة من مدينة دمت في محافظة الضالع.