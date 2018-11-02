تقدم متسارع للقوات المشتركة في الحديدة من عدة محاور

تواصل القوات المشتركة تقدمها العسكري اليوم الجمعة من عدة محاور باتجاه مدينة الحديدة غرب البلاد . وقالت مصادر عسكرية إن تقدم ملحوظ للقوات المشتركة اليمنية وقوات التحالف العربي إلى البوابة الغربية لجامعة الحديدة في الطريق الساحلي عقب معارك عنيفة استمرت منذ مساء أمس حتى اللحظة من كتابة الخبر وسط تراجع لمليشيا الحوثي الانقلابية بإتجاه نهاية سور منزل علي عبدالله صالح بمدينة الحديدة. وأضافت المصادر إن قوات ألوية العمالقة أحكمت سيطرتها على سوق منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.

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