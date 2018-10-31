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واشنطن — سبوتنيك. وقال الوزير الأمريكي في بيان له: "لقد حان الوقت لوضع حد للأعمال العدائية، بما في ذلك ضربات الصواريخ والطائرات دون طيار من المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون في اتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبالتالي يجب أن تتوقف الضربات الجوية للتحالف في جميع المناطق المأهولة في اليمن".
© AP Photo / Saudi Press Agency
ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.
وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تدعو التحالف السعودي لوقف الهجمات الجوية في جميع المناطق المأهولة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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