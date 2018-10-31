أمريكا تدعو التحالف السعودي لوقف الهجمات الجوية في جميع المناطق المأهولة في اليمن

واشنطن — سبوتنيك. وقال الوزير الأمريكي في بيان له: "لقد حان الوقت لوضع حد للأعمال العدائية، بما في ذلك ضربات الصواريخ والطائرات دون طيار من المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون في اتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبالتالي يجب أن تتوقف الضربات الجوية للتحالف في جميع المناطق المأهولة في اليمن".

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وأضاف بومبيو: "ينبغي أن تبدأ مشاورات جوهرية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ تدابير بناء الثقة لحل المشاكل الرئيسية للصراع وتجريد الحدود من السلاح، في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، في بلد ثالث".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.