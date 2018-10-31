شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. العميد طارق صالح يظهر بشكل علني هو الأول من بداية معركة تحرير الحديدة ويزف خبر سار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام قائد "المقاومة الوطنية"، العميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بزيارة تفدية إلى جبهات القتال في الساحل الغربي.



ويعتبر هذا أول ظهور إعلامي علني للعميد طارق في جبهات القتال منذ بدء قيادته لتجمعات الحرس الجمهوري في جبهات الساحل الغربي.

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