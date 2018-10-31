شكرا لقرائتكم خبر عن فساد الرئيس هادي وحكومته يزداد عفناً ..تفصيل منصب جديد لشقيق وزيرة في الحكومة "وثيقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثيقة عن استمرار الحكومة الشرعية في التعيينات العائلية والاسرية دون مراعاة للمعايير الوظيفية ولظروف الحرب التي تمر بها البلد وانهيار العملة الامر الذي حتم على الحكومة ايقاف التعيينات العبثية وفرض حالة التقشف واتباع تدابير اقتصادية من شانها انقاذ المواطن.

وأظهرت الوثيقة تعيين شقيق وزيرة في الحكومة، مساعداً للملحق الصحي في السفارة اليمنية بالهند.

وبحسب الوثيقة، فقد تم تعيين “نزار ناجي علي العولقي”، شقيق وزير الشؤون القانونية نهال العولقي، مساعداً للملحق الصحي في سفارة اليمن بالهند.

وجاء التعيين في آخر أيام رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، الذي وقع على التعيين في الـ7 من شهر أكتوبر الحالي، اي قبيل عزله بأيام.

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