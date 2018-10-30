إب.. حفرة للمجاري تتسبب بغرق ثلاثة شباب (أسماء)

توفي ثلاثة من شباب محافظة إب وسط اليمن غرقا في إحدى حفر المجاري.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة من أبناء منطقة مشورة غرب محافظة إب توفوا مساء أمس في حادث سقوط بإحدى "بيارات المجاري" .

وأضافت المصادر بأن الشاب عدنان علي ناجي غرق في إحدى البيارات فحاول شقيقه إنقاذه غير أنه غرق هو الأخر ، ليتدخل شاب ثالث لكنه غرق أيضا في ذات الحفرة.

وبحسب المصادر فإن الثلاثة المتوفين هم : الشاب عدنان علي ناجي وعارف علي ناجي وابراهيم امين الشرعبي.