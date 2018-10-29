بعد قليل.. العود وآل جابر يدشنان استلام أول شحنة نفطية سعودية للكهرباء

تشهد العاصمة المؤقتة عدن بعد قليل تدشين استلام أول شحنة من المنحة السعودية لوقود محطات الكهرباء. ومن المتوقع ان يشارك في التدشين الذي يقام في ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن وزير النفط والمعادن اوس العود وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر .

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